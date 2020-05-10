— Надо поступить логически и, исходя из рейтинга предыдущих международных выступлений, делегировать в Лигу Европы "Спартак". Говорю так при всем уважении к "Уралу" и Диме Парфенову — у них, увы, нет опыта выступлений на таком уровне. "Спартак" — это бренд, хороший состав, команда, способная принести России важные рейтинговые очки. Подчеркну — это сугубо мое мнение, — рассказал Спивак в интервью "Петербургскому дневнику".
Ранее Спивак призвал вручить "Зениту" статус чемпиона России, даже если сезон не будет доигран.
Кубок России был приостановлен на стадии полуфинала, кроме матча "Урал" — "Шинник", который не был сыгран на стадии четвертьфинала. В полуфинале одна из этих команд должна была встретиться с "Химками", а в другой паре играли "Спартак" и "Зенит".
Спивак: при всем уважении к "Уралу", в Лигу Европы должен отправиться "Спартак"
Экс-футболист "Зенита" Александр Спивак рассказал, как стоит поступить с Кубком России, если текущий сезон не будет доигран.
Фото: Getty Images
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