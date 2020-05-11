Игрока "Сочи" Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции

Футболист "Сочи" Жанелли Имбула обвиняется в краже автомобиля, передает getfootballnewsfrance.com со ссылкой на L'Equipe.

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Сообщается, что обвиняет полузащитника некий Морган Б., который летом 2018 года во Франции приобрел у Имбула Audi RS 3 break. После этого, по его словам, игрок украл у него автомобиль. Морган обратился с заявлением в полицию, на что получил в ответ два иска в шантаже и мошенничестве.



Сам футболист не стал комментировать это дело.



27-летний Имбула перешел в "Сочи" зимой 2020 года, подписав контракт до конца сезона. В феврале он расторг контракт со "Сток Сити".