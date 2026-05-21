Стала известна сумма, за которую "Реал Сосьедад" может отпустить Захаряна

По информации источника, "Реал Сосьедад" готов рассмотреть варианты продажи российского полузащитника Арсена Захаряна предстоящим летом. Сообщается, что это может быть аренда с обязательным выкупом или прямая продажа за сумму не менее 14 миллионов евро.
Отмечается, что если подходящих предложений не поступит, 22-летний футболист продолжит играть за испанский клуб.
В этом сезоне Захарян принял участие в 21 матче за команду в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с басками рассчитан до лета 2029 года.
Источник: "СЭ"
