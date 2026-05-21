Стала известна сумма, за которую "Реал Сосьедад" может отпустить Захаряна

Арсен Захарян может покинуть испанский клуб.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Реал Сосьедад" готов рассмотреть варианты продажи российского полузащитника Арсена Захаряна предстоящим летом. Сообщается, что это может быть аренда с обязательным выкупом или прямая продажа за сумму не менее 14 миллионов евро.

Отмечается, что если подходящих предложений не поступит, 22-летний футболист продолжит играть за испанский клуб.

В этом сезоне Захарян принял участие в 21 матче за команду в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с басками рассчитан до лета 2029 года.

Источник: "СЭ"

