Напомним, что сейчас Зинченко играет за "Манчестер Сити". В текущем сезоне АПЛ защитник провёл 12 матчей в рамках АПЛ.
- Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в "Спартаке" своих полно.
На этом всё и закончилось. Точно так же завершилось моё общение с "Локомотивом" и "Динамо". Я предлагал Зинченко везде в России, - приводит "Чемпионат" слова Гаврилова.
В 2015-м Зинченко подписал контракт с "Уфой". По итогам сезона "Сити" забрал игрока за 2 млн евро.
"Ответили, что таких у них полно". Ветеран "Спартака" Гаврилов рассказал, что предлагал Зинченко красно-белым
Экс-игрок московского "Спартака" Юрий Гаврилов заявил, что в 2014 году украинский футболист Александр Зинченко был предложен московскому клубу.
Фото: mcfcunofficial
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