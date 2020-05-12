Широков: Уткин хайпует, его все забывают

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал конфликт между блогером Василием Уткиным и журналистом Владимиром Соловьёвым.
Фото: ТАСС
Соловьев - об Уткине: я про него еще расскажу. Все еще даже не началось! За язык надо отвечать

- Оба неправы. Уткин хайпует на этой теме, кого-то всё задевает. Ему нужно поднять свой канал, Уткина все забывают. По большому счёту аналитики там никогда глубокой не было, сказать острое слово, может, иногда интересно.

Высказывание Уткина, что государство никак не помогает, а говорит только сидеть дома? Ну хорошо, он бы предложил какие-то идеи. Что значит "не помогает"? Может, я в экономике сильно не разбираюсь, но какие-то меры всё равно оказаны. Другое дело, что нижестоящие по уровню от правительства чиновники не всегда исполняют, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".

Широков: альтернатив Путину нет

Широков: вся Европа и Америка сидит дома. Там тоже большие проблемы


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уткин Широков Соловьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Возможны стыковые матчи за выход в РПЛ, несмотря на досрочное завершение сезона в ФНЛ 1
Источник: РПЛ начала процедуру возвращения легионеров в Россию
"Мне не нравится работа Тедеско". Широков - о главном тренере красно-белых 1
Дмитрий Песков заболел коронавирусом 13
Широков - о борьбе с пандемией: у нас олигархи 10 миллионов рублей дают и это какие-то герои нации
"Не понимаю, что строит Цорн в "Спартаке". Широков - о нынешнем курсе развития красно-белых 5
Широков: команду Карреры собрал Аленичев 4
Широков - о Сталине: огромное количество потерь, но человек выиграл войну 9
"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона 8
"Хотят вернуть болото". Кобелев раскритиковал идею расширения РПЛ 3
Широков: Уткин хайпует, его все забывают 4
"Ответили, что таких у них полно". Ветеран "Спартака" Гаврилов рассказал, что предлагал Зинченко красно-белым 2
Широков: с такой командой "Локо" должен бороться за чемпионство. Сёмину нужно уходить вовремя 1
Гацкан - о "Ростове" Бердыева: у нас была крутая команда, которая добилась больших результатов
Широков: вся Европа и Америка сидит дома. Там тоже большие проблемы 5
ЦСКА заинтересован в услугах форварда "Дженоа" 5
Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в "Роме"
Широков: альтернатив Путину нет 27
"Настоящий вирус – в тех, кто хочет вернуться к игре". Фанаты "Торино" - против возобновления сезона
"Футбол – как бокс. Ты должен знать, когда начать атаковать". Симеоне ответил на критику Клоппа 1
Экс-игрок "Локо": в Казахстане меры против пандемии приняли быстрее, чем в России. Поэтому и запреты снимают раньше
Байрамян показал, как поддерживает форму в домашних условиях (видео)
Агент Селюк: не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин
Бутко — о игре за "Амкар": понимал, что Россия — агрессор. Было чувство, что еду в какой-то Китай 13
В "Ювентусе" недовольны тем, что Рабьо до сих пор не прилетел в Турин
Экс-президент "Барселоны" хочет вернуть в клуб Гвардиолу
Саудиты могут не купить "Ньюкасл". Их подозревают в связях с пиратским сервисом
"Арсенал" не собирается выкупать Себальоса у "Реала"
Евсеев: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами 2
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Дембеле в качестве замены Лукаку
Все новости