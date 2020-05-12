Широков: Уткин хайпует, его все забывают

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- Оба неправы. Уткин хайпует на этой теме, кого-то всё задевает. Ему нужно поднять свой канал, Уткина все забывают. По большому счёту аналитики там никогда глубокой не было, сказать острое слово, может, иногда интересно.Высказывание Уткина, что государство никак не помогает, а говорит только сидеть дома? Ну хорошо, он бы предложил какие-то идеи. Что значит "не помогает"? Может, я в экономике сильно не разбираюсь, но какие-то меры всё равно оказаны. Другое дело, что нижестоящие по уровню от правительства чиновники не всегда исполняют, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".