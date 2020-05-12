Об этом сообщает РИА Новости. Дмитрий Песков уточнил, что находится в больнице.
Также госпитализирована и жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка.
- Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет, - рассказала она.
По ее словам, с Песковым также "все в порядке".
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: Газета.ру
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