Источник: Николич подпишет трёхлетний контракт с "Локомотивом" на 700 тысяч евро в год

Сербский специалист Марко Николич близок к подписанию контракта с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Сергей Егоров, 40-летний специалист подпишет контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро в год.

Николич будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.

Напомним, футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня "Локомотив" объявит об уходе Юрия Сёмина.


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Теги: Локомотив Николич Егоров
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