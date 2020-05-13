Как сообщает журналист Сергей Егоров, 40-летний специалист подпишет контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро в год.
Николич будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.
Напомним, футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня "Локомотив" объявит об уходе Юрия Сёмина.
Источник: Николич подпишет трёхлетний контракт с "Локомотивом" на 700 тысяч евро в год
Сербский специалист Марко Николич близок к подписанию контракта с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!