— Я помню, как все начиналось. За себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно.
Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины – трезубцем – я часто надеваю, когда выезжаю в город или на тренировку.
Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю кушать борщ, который научилась готовить моя жена.
А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не "Сан-Паулу" или "Коринтианс", а "Динамо" и сборную Украины, — цитирует футболиста Tribuna.com.
33-летний бразилец Данило Силва выступал за киевское "Динамо" с 2010 по 2017 год. Сейчас футболист выступает за клуб "Лос-Анджелес".
Экс-игрок киевского "Динамо": гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины
Бывший защитник киевского "Динамо" Данило Силва вспомнил о конфликте России и Украины.
Фото: Getty Images
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