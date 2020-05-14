Селюк: уход Сёмина - позор. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они не вступились за него

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своём отношении к ситуации ухода Юрия Семина из "Локомотива".
– Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в "Локомотиве" нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из "МЮ", то вся команда встала бы на его защиту. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина, – рассказал Селюк в интервью "Чемпионату".

Напомним, Семин покинет "Локомотив" 31 мая. На его место придёт Марко Николич.


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Теги: Локомотив Селюк Семин
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