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Вартапетов - о коронавирусе: это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать

Экс-глава медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Вартапетов высказал мнение о потенциальном заражении футболистов коронавирусом.
Фото: РИА Новости
- Не разделяю мнение Леонида Слуцкого, который считает, что переболевший футболист - угроза всей его карьере. Такие страхи не подтверждены ни документально, ни научно. Футболист сейчас переболел коронавирусом, в прошлом году мог точно так же переболеть гриппом. И все это пройдет бесследно.

Не рановато ли в России возобновляется сезон? Нет, все нормально. Тем более это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать, - цитирует Вартапетова СЭ.

По статистике на 17 мая в России 281 752 заболевших, вылечилось 67 373 человека, 2 631 человек умер. Россия располагается на 2-м месте в мире по числу зараженных. По всему миру число заболевших коронавирусом перевалило отметку в 4,7 миллиона человек.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. Лидирует петербургский "Зенит", имея в активе 50 очков.


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Теги: Вартапетов Коронавирус
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