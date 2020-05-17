- Не разделяю мнение Леонида Слуцкого, который считает, что переболевший футболист - угроза всей его карьере. Такие страхи не подтверждены ни документально, ни научно. Футболист сейчас переболел коронавирусом, в прошлом году мог точно так же переболеть гриппом. И все это пройдет бесследно.
Не рановато ли в России возобновляется сезон? Нет, все нормально. Тем более это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать, - цитирует Вартапетова СЭ.
По статистике на 17 мая в России 281 752 заболевших, вылечилось 67 373 человека, 2 631 человек умер. Россия располагается на 2-м месте в мире по числу зараженных. По всему миру число заболевших коронавирусом перевалило отметку в 4,7 миллиона человек.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. Лидирует петербургский "Зенит", имея в активе 50 очков.
Вартапетов - о коронавирусе: это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать
Экс-глава медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Вартапетов высказал мнение о потенциальном заражении футболистов коронавирусом.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!