"Я считаю, что уход Файзуллаева — потеря для ЦСКА. Мне он очень нравился. Наверное, его уход естественен, потому что с Аббосом были договоренности. Он хорошо работал в ЦСКА. У него хорошая дальнейшая перспектива", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в ближайшее время перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир" за 7,5 миллионов евро - в ближайшее время игрок сборной Узбекистана пройдет медосмотр для завершения трансфера.
В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 39 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Семин: уход Файзуллаева - потеря для ЦСКА
Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА