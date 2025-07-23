"Слухи об уходе из "Динамо"? У меня есть контракт, я абсолютно счастлив в нынешнем клубе. Несмотря на слухи, лично со мной этим летом никто не общался", - цитирует Джавада Sport24.
Мохаммад Хоссейннеджад перешел в махачкалинское "Динамо" из иранского "Сепахана" летом 2024 года за 900 тысяч евро и заключил контракт до июня 2027 года. Полузащитник провел за махачкалинцев во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 900 тысяч евро.
Джавад высказался о возможном уходе из махачкалинского "Динамо"
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннеджад высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала