"Подчеркну, что сейчас я - игрок "Зенита". Моя цель — вернуть себе лучшие кондиции и возобновить матчи чемпионата. Не хотел был говорить о том, что сейчас у меня есть предложение от одной команды, а потом от другой. Не буду говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. Слухи всегда будут появляться. Но пока я сосредоточен на "Зените", - цитирует иранца areanapoli.it.
Азмун в нынешнем сезоне провел 21 матч и забил 10 голов. Его контракт с "Зенитом" истекает в 2022 году.
Азмун: интерес "Наполи" и "Эвертона"? Не буду говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение
Форвард "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи" и "Эвертона".
Фото: © ФК "Зенит"
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