"Локомотив" официально объявил о том, что с 1 июня Семина сменит серб Марко Николич.
"Там свои какие-то движения в этом клубе, не знаю, мне даже нечего сказать. Команда высокую позицию занимает, поэтому со стороны это выглядит все-таки странно", - приводит слова Самедова "Р-Спорт".
Самедов выступал за "Локо" с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016. Позже футболист перешел в "Спартак", а оттуда - в "Крылья Советов", где и завершил карьеру.
Самедов - об уходе Семина: со стороны это выглядит все-таки странно
Бывший футболист "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: © РИА Новости
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