Напомним, красно-белые тогда заняли первое место в групповом этапе Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах.
"Не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешёл на короткий срок на правах аренды из дрезденского "Динамо". После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в "Тироль" из Инсбрука. С одной стороны я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе "Тироля" стал трёхкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского "Динамо" из "Спартака" я тогда попал в Инсбру", - цитирует Черчесова пресс-служба РФС.
Черчесов рассказал, почему покинул "Спартак" в 1995 году
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уходе из "Спартака" в 1995 году.
Фото: © REUTERS
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!