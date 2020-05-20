- Считаю это абсолютно закономерным. Он очень качественно выполняет свою работу. На текущей позиции ЦСКА сохраняет все шансы попасть в Лигу чемпионов.
Два года назад парней называли молодыми и перспективными. Сейчас они обросли мясом, набрались опыта, в этом возрасте самое время давать результат, - цитирует Гусева СЭ.
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
После 22-х туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России, имея в активе 36 очков. По итогам группового этапа Лиги Европы-2019/2020 москвичи заняли последнее место в группе и не пробились в плей-офф.
Под руководством Виктора Гончаренко команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
Ролан Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007. Он провел за москвичей 143 матча и забил 33 гола.
Ролан Гусев: ЦСКА сохраняет все шансы попасть в Лигу чемпионов
Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал новость о продлении контракта с наставником "армейцев" Виктором Гончаренко.
Фото: Football24
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