"Вспомните, как начиналась вторая часть чемпионата. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" и "Уфой", и интрига, казалось, возродилась. Не потеряй тогда петербуржцы 4 очка, она умерла бы уже тогда. Теперь очень многое будет зависеть от игры ЦСКА — "Зенит", первой же после возобновления чемпионата. Если команда Семака побеждает — все практически ясно", - приводит слова Зырянова "Матч ТВ".
Чемпионат России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая комитет РФС принял решение о возобновлении РПЛ 21 июня.
Отметим, что клубам осталось провести по 8 игр. На первой месте в турнирной таблице идет питерский "Зенит", в активе которого 50 очков. На втором месте идет московский "Локомотив" (41 очко), на третьем - "Краснодар", набравший также 41 балл.
В 23-м туре РПЛ ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Зенит". Встреча состоится 21 июня.
Зырянов считает, что судьба золотых медалей нынешнего сезона РПЛ может решиться в первом же туре
Наставник молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов высказал свое мнение о предстоящем возобновлении сезона в чемпионате России.
Фото: © ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!