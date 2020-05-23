Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, в прошедшую субботу глава Чечни поднялся с кровати.
Также Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-Байрам, отметив опасность коронавирусной инфекции:
- Просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом COVID-19, - написал Кадыров в телеграм-канале.
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Источник: Кадыров идёт на поправку
Стало известно, что заболевший коронавирусом почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров стал чувствовать себя лучше.
Фото: ТАСС
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