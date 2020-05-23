Источник: Кадыров идёт на поправку

Стало известно, что заболевший коронавирусом почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров стал чувствовать себя лучше.

Фото: ТАСС

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, в прошедшую субботу глава Чечни поднялся с кровати.



Также Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-Байрам, отметив опасность коронавирусной инфекции:



- Просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом COVID-19, - написал Кадыров в телеграм-канале.



"Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.