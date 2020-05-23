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Источник: Кадыров идёт на поправку

Стало известно, что заболевший коронавирусом почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров стал чувствовать себя лучше.
Фото: ТАСС
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, в прошедшую субботу глава Чечни поднялся с кровати.

Также Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-Байрам, отметив опасность коронавирусной инфекции:

- Просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом COVID-19, - написал Кадыров в телеграм-канале.

"Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.


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Теги: Кадыров Ахмат Коронавирус
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