Напомним, РФС решил возобновить чемпионат России 21 июня. На данный момент сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков.
Бундеслига возобновилась раньше всех из европейских лиг. В чемпионате Германии прошло уже два тура.
- Соблюдение дистанции на тренировках? Это бред. Какой еще дистанции? Нельзя с ней тренироваться. Это же не танцы, в которых можно на два-три метра танцевать друг от друга. Сближения с соперником не избежать.
– Маски для тех, кто сидит на скамейке запасных? Самый настоящий бред! Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом. На поле выходят без масок, - приводит слова игрока "Спорт Уик-Энд".
На сегодняшний день количество заболевших во всём мире стремится к пяти с половиной миллионам. В России подтверждено 353 тысячи заражений, это третий показатель в мире.
Быстров: маски для тех, кто сидит на скамейке запасных? Самый настоящий бред!
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил некоторые меры по противодействию коронавирусу в условиях возобновления спортивных соревнований.
Фото: GLP
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