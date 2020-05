"Впереди ещё очень много работы. Вперёд, "Спартак". Селихов рассказал о возвращении к тренировкам в общей группе

View this post on Instagram

Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общеи? группе? Хотелось бы поблагодарить нынешнии? медицинскии? штаб Спартака,а также своих друзеи? из Финляндии @cartilage_prof @jessetalikka @yanakyu Я вам очень благодарен,спасибо! Впереди еще? очень много работы,вперед Спартак ???