"Впереди ещё очень много работы. Вперёд, "Спартак". Селихов рассказал о возвращении к тренировкам в общей группе

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Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общеи? группе? Хотелось бы поблагодарить нынешнии? медицинскии? штаб Спартака,а также своих друзеи? из Финляндии @cartilage_prof @jessetalikka @yanakyu Я вам очень благодарен,спасибо! Впереди еще? очень много работы,вперед Спартак ???
Вратарь получил повреждение в сентябре прошлого года и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне он не провёл за "Спартак" ни одного официального матча.
Селихов перешёл в "Спартак" из "Амкара" зимой 2017 года.