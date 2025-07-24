27-летний полузащитник турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов 25 июля пройдёт медицинское обследование в московском "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, у способного выступать практически на любой позиции полевого игрока Зайнутдинова было более выгодное финансово предложение от "Спартака", но он предпочёл "Динамо" из-за главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, с которым ранее работал в "Ростове", а также из-за опыта выступлений за ЦСКА и принципиальных отношений между красно-белыми и красно-синими.
Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с августа 2023 года. В прошедшем сезоне на его счету 12 матчей за клуб и 1 результативный пас.
Источник: "СЭ"
Зайнутдинов отказал "Спартаку" и пройдёт медосмотр в "Динамо" - "СЭ"
Казахстанский универсал Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в московском "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"