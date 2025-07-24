- Какая была реакция на возвращение в РПЛ внутри клуба? Это вопрос для спортивного директора. У нас отличные отношения, но это его работа. Он сейчас в тяжёлой ситуации, ведь нам нужно построить команду, которая будет конкурентоспособна. Исмаил Ибрагимов хорошо знает мои желания, мой типаж игроков. Слава богу, рынок ещё открыт. Если мы найдём подходящее усиление - хорошо. Нет - значит, будет так. Я не беспокоюсь, хотя и хотелось бы усилить конкуренцию внутри команды, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".
"Оренбург" под руководством главного тренера Владимира Слишковича в сезоне-2024/2025 набрал 19 очков в 30 матчах Российской премьер-лиги, занял 15 место и напрямую выбыл в Первую лигу. 11 июля 2025 года, за 7 дней до старта чемпионата России - 2025/2026, было официально объявлено, что "Оренбург" сыграет не в Первой лиге, а в РПЛ, заменив исключённое за попытки подкупа рефери московское "Торпедо".
21 июля южноуральцы провели домашний матч 1 тура РПЛ с московским ЦСКА и завершили его вничью со счётом 0:0.
Слишкович: спортивный директор "Оренбурга" в тяжёлой ситуации. Нам нужно построить конкурентоспособную команду
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович ответил на вопрос о внутриклубной реакции на неожиданное возвращение в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"