Валуев признался, что ему нравится Дзюба

Три любимых футболиста в истории "Зенита"? Знаете, у меня нет такого. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный "Зенит", то мне нравится Артем Дзюба, — рассказал Валуев в интервью "Спорт день за днем".
31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в Чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
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Фото: ФК "Зенит"
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