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Валуев признался, что ему нравится Дзюба

Бывший российский боксер Николай Валуев, являющийся фанатом "Зенита", рассказал о любимом игроке в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Три любимых футболиста в истории "Зенита"? Знаете, у меня нет такого. Командная игра у меня ассоциируется с другими вещами. Да, в боксе это возможно по определению, это индивидуальный вид спорта. Но если говорить про современный "Зенит", то мне нравится Артем Дзюба, — рассказал Валуев в интервью "Спорт день за днем".

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в Чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

Дзюба — о 95-летии "Зенита": надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Болейте за "Зенит"

Сегодня "Зенит" празднует своё 95-летие.


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Теги: Зенит Дзюба
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