Сафонов отреагировал на матч с "Ливерпулем" одним эмодзи

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отреагировал на свою игру в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", завершившемся победой парижан со счётом 1:0.

Фото: УЕФА

Российский вратарь после игры сделал публикацию в телеграм-канале, выложив один эмодзи - "0", намекнув на "сухой" матч.



Сафонов начал встречу в стартовом составе и провёл игру без пропущенных мячей, отметившись шестью сейвами. По версии статистических порталов, Сафонов получил оценку 8,1 - выше показатель оказался только у Усмана Дембеле.



Добавим, что минувшая игра стала для Сафонова 15-й подряд в составе "ПСЖ".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



