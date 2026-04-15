Российский вратарь после игры сделал публикацию в телеграм-канале, выложив один эмодзи - "0", намекнув на "сухой" матч.
Сафонов начал встречу в стартовом составе и провёл игру без пропущенных мячей, отметившись шестью сейвами. По версии статистических порталов, Сафонов получил оценку 8,1 - выше показатель оказался только у Усмана Дембеле.
Добавим, что минувшая игра стала для Сафонова 15-й подряд в составе "ПСЖ".
Сафонов отреагировал на матч с "Ливерпулем" одним эмодзи
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отреагировал на свою игру в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", завершившемся победой парижан со счётом 1:0.
