Подсчитано количество сейвов Сафонова в матче с "Ливерпулем"

Сафонов сделал шесть сейвов и помог "ПСЖ" обыграть "Ливерпуль" в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images

"ПСЖ" добился выездной победы над "Ливерпулем" (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и уверенно прошёл дальше - 4:0 по сумме двух встреч.



Одним из главных героев встречи стал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь парижан отразил шесть ударов и сохранил свои ворота "сухими". При этом всего у "Ливерпуля" 21 удар, в то время как парижане пробили 12 раз.

