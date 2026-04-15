Подсчитано количество сейвов Сафонова в матче с "Ливерпулем"

"ПСЖ" добился выездной победы над "Ливерпулем" (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и уверенно прошёл дальше - 4:0 по сумме двух встреч.
Одним из главных героев встречи стал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь парижан отразил шесть ударов и сохранил свои ворота "сухими". При этом всего у "Ливерпуля" 21 удар, в то время как парижане пробили 12 раз.
