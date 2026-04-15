Как отмечает Opta Sports, ранее на поле "Ливерпуля" в рамках турнира играли Александр Селихов, Станислав Черчесов и Александр Филимонов, однако ни одному из них не удавалось провести матч "на ноль".
Парижский клуб в ответной встрече 1/4 финала обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:0. Сафонов вышел в стартовом составе и внёс весомый вклад в результат, отразив шесть ударов по своим воротам.
В полуфинале турнира парижане встретятся с победителем противостояния "Реал" - "Бавария".
Сафонов установил уникальное достижение на "Энфилде" среди российских вратарей
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов стал первым российским вратарём, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности на "Энфилде" в матче Лиги чемпионов.
Фото: ФК "ПСЖ"