Сафонов установил уникальное достижение на "Энфилде" среди российских вратарей

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов стал первым российским вратарём, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности на "Энфилде" в матче Лиги чемпионов.
Как отмечает Opta Sports, ранее на поле "Ливерпуля" в рамках турнира играли Александр Селихов, Станислав Черчесов и Александр Филимонов, однако ни одному из них не удавалось провести матч "на ноль".

Парижский клуб в ответной встрече 1/4 финала обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:0. Сафонов вышел в стартовом составе и внёс весомый вклад в результат, отразив шесть ударов по своим воротам.

В полуфинале турнира парижане встретятся с победителем противостояния "Реал" - "Бавария".

