Футболист "Ливерпуля" может пропустить год из-за травмы

Форвард "Ливерпуля" Уго Экитике не смог доиграть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:2) из-за травмы, полученной в первом тайме.

Фото: УЕФА

Французский нападающий покинул поле при помощи медиков - самостоятельно продолжить игру он не смог и был унесён на носилках.



По информации специалиста по спортивным травмам Абдула Салама Аль-Шаммари, у игрока может быть повреждение ахиллова сухожилия. В случае подтверждения такого диагноза восстановление займёт от девяти месяцев до года.

ПСЖ