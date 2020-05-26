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Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун высказал мнение о дальнейшем продолжении своей карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
- У меня есть действующий контракт с "Зенитом". Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность.

Не могу сказать ничего конкретно об интересе "Наполи". Об этом должны говорить два клуба, - цитирует футболиста Calciomercato.com со ссылкой на иранское телевидение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неаполитанский клуб предложит футболисту контракт на пять лет.

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25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 21 июня. "Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков.


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Теги: Азмун Зенит Наполи Серия А
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