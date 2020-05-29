- Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол – это такая зараза… Некоторые говорят, возраст, надо заканчивать, сесть. Невозможно сесть! Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда, - цитирует Игнатьева Чемпионат.
Текущее соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает завтра 31 мая, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Юрий Семин за свою тренерскую карьеру помимо "Локомотива" работал в киевском "Динамо", "Мордовии", "Анжи", азербайджанском клубе "Габала" и сборной России.
Игнатьев - о Семине: разговоров о завершении карьеры точно нет
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин не закончит тренерскую деятельность.
Фото: ФК "Локомотив"
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