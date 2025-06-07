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В "Пари НН" высказались о будущем Виктора Гончаренко

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем Виктора Гончаренко в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Нужно дождаться официальной позиции клуба. Как только будет решение исполкома, мы доведём официальную позицию по этому вопросу", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

По итогам сезона-2024/2025 "Пари НН" занял 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 27 баллов. Команда Виктора Гончаренко уступила "Сочи" в переходных матчах за право участия в следующем сезоне Премьер-Лиги. Сообщалось, что несмотря на это нижегородцы продолжат выступать в элите российского футбола, так как займут место "Химок", которые не прошли лицензирование.

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