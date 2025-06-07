"В Минск со сборной не полечу? Скорее всего, нет. У "ПСЖ" добавился клубный чемпионат мира. Нужно быть с командой. Я думаю, что буду уже с командой во время отлета из Парижа", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Сегодня, 6 июня, Матвей Сафонов выведет сборную России в качестве капитана на товарищескую встречу с национальной командой Нигерии. Игра пройдет в "Лужниках", начало - в 20:00 по московскому времени.
Во вторник, 10 июня, россияне сыграют контрольный матч против сборной Белоруссии. Поединок состоится в Минске и начнется в 21:00 по Москве.
Сафонов сообщил, что скорее всего пропустит товарищеский матч против Белоруссии
Вратарь Матвей Сафонов рассказал, что, вероятно, пропустит матч сборной России с Белоруссией.
Фото: сборная России