"Зенит" объявил о продлении контракта с Семаком
- Это доверие со стороны руководства. Неопределенности не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи.
Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба, - приводит слова специалиста клубный сайт.
Также Семак сказал, что жизнь спортсмена и тренера непредсказуема и он не ожидал в 2010 году, что будет работать главным тренером в клубе. Новость о продлении соглашения его родственники и друзья восприняли с большим оптимизмом.
Контракт с Сергеем Семаком продлен по схеме "2+1". Напомним, специалист возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне клуб идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-х туров.
"Неопределенности не было". Семак прокомментировал новый контракт с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак утверждает, что сложностей с руководством клуба в процессе переговоров по новому контракту не было.
Фото: Советский Спорт
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