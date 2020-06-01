- Всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача - получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально.
Что касается европейских турниров, то "Зенит" должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается, - цитирует Медведева клубный сайт.
Контракт с Сергеем Семаком продлен по схеме "2+1". Напомним, специалист возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне клуб идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-х туров.
Также "Зенит" принимает участие в розыгрыше Кубка России. На стадии полуфинала команда встретится с московским "Спартаком". Встречи запланированы на 18 и 19 июля. Команда-хозяйка предстоящей игры еще не определена.
Медведев - о продлении контракта с Семаком: задача - получить к столетию вторую звезду
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал приоритетные задачи для клуба под руководством Сергея Семака.
Фото: сайт "Зенита"
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