"Мы хотели что-то изменить. Три последние игры повлияли на отставку. Мы потеряли очки - из девяти взяли всего два. Для нас это сыграло решающую роль. Но я хочу сказать, что Мирослав Юрьевич очень квалифицированный тренер, он очень нам помог. Не видел ни одного тренера, который работал бы столько, сколько он. Всегда был погружен. Но мы решили изменить игру. Это не изменения ради изменений. Каких-то претензий к Ромащенко как к тренеру у меня нет", - цитирует Иванова "СЭ".
Сегодня, 8 декабря, футбольный клуб "Урал" официально объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды по обоюдному согласию сторон. Российский специалист возглавлял екатеринбуржцев с июня этого года. Ранее он входил в тренерский штаб "шмелей".
Уральцы набрали 41 очко в 21 прошедшем туре и завершили первую часть сезона на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате воронежского факела оренжево-черные отстают на семь баллов. В трех последних матчах "Урал" не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
В "Урале" прокомментировали решение расстаться с Ромащенко
Президент "Урала" Григорий Иванов объяснили уход Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Урал"