Сегодня "Зенит" транслировал финальный матч Кубка УЕФА 2008, где сине-бело-голубые обыграли шотландский "Рейнджерс". Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0.
"Знаю, что мы обсуждаем финал Кубка УЕФА, но я бы хотел сказать и о другом. Я желаю всем болельщикам "Зенита" крепкого здоровья, сейчас это особенно важно. Верю, что скоро вирус отступит и мы вернемся к обычной жизни. Для меня "Зенит" — это семья, я рад, что смог стать ее частью. То, что мы сделали в 2008 году — это одно из важнейших достижений. Сейчас "Зенит" — сильнейший клуб в России, и я думаю, что в этом есть и наша заслуга", - сказал Текке.
42-летний Текке выступат за "Зенит" с 2006 по 2009 год. На его счету 73 матча и 24 гола за питерский клуб. Также в России нападающий выступал за казанский "Рубин".
ФК "Зенит"
Текке: сейчас "Зенит" - сильнейший клуб в России
Экс-форвард "Зенита" Фатих Текке назвал питерский клуб сильнейшим в России на данный момент.
Фото: www.globallookpress.com
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