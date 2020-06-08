Число зрителей на матчах чемпионата России в текущем сезоне может быть увеличено.
Об этом сообщает РБК.
По информации источника, РФС и РПЛ обратились к Роспотребнадзору с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов из числа 10% болельщиков, которых пустят на стадион.
Таким образом количество допущенных зрителей может увеличиться.
Напомним, что сезон в РПЛ будет возобновлён 19 июня.
На матчи РПЛ после возобновления сезона могут пускать более 10% от общей заполняемости стадиона
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