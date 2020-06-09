"Решение справедливое и обоснованное. Есть такой термин "прецедентное право". Если в текущем регламенте что-то не прописано, а было прописано в предыдущих регламентах, это прецедентное право как раз и вступает в силу", - цитирует Колоскова Sport24.
Отметим, что владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал решение провести матч в Санкт-Петербурге.
Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
Матчи полуфинала Кубка России запланированы на 18-19 июля. В другой паре "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" - "Урал".
Напомним, все профессиональные турниры в России были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 19 июня.
Колосков: провести матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге - справедливое и обоснованное решение
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Фото: ТАСС
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