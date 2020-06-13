Об этом сообщает сайт клуба. 20 дней красно-белые занимались в Тарасовке, с сегодняшнего дня они будут заниматься на базе рядом со стадионом.
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провел тактическое занятие. Также перед тренировкой были сданы очередные тесты на COVID-19.
Московская команда занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 28 очков. Следующую игру красно-белые проведут в Туле против "Арсенала" 20 июня.
"Спартак" сдал тест на коронавирус и провел тренировку в Тушине
Футболисты и персонал "Спартака" в Тушине начали подготовку к рестарту сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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