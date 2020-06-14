- Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за "Спартак", и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли. И на каких стадионах сейчас играем.
Во двор выходишь, и там нет уже Роналдо с майкой. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 российская команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии пенальти.
Ранее Черчесов продлил контракт с национальной командой России до конца 2022 года. Сборную специалист возглавляет с 2016 года. Под его руководством россияне отобрались на перенесённый на следующий год чемпионат Европы со второго места в отборочной группе.
Чемпионат России будет возобновлён 19 июня. Он был приостановлен после 22-х туров по причине пандемии коронавируса. Первым матчем после паузы станет игра между "Крыльями Советов" и "Ахматом".
"На каких стадионах и на каких полях мы играли". Черчесов - о развитии футбола в России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением по поводу развития футбола в стране.
Фото: ТАСС
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