Свернуть все/Развернуть все

"Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чёрный". Самба - о карьере в России

Бывший футболист "Динамо" и "Анжи" Кристофер Самба рассказал, что в России сталкивался с расизмом.
Фото: © ФК Динамо
"Меня как личность там защищало то, что я футболист. Но все равно было это чувство... То, как люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно. Я ничего в итоге не покупал. Не хотел отдавать деньги тем, кто смотрит на тебя так, как будто ты ничего не стоишь, потому что ты черный.

Прикрываемый расизм - это то, что ранит меня больше всего. Когда мы с семьей летим в отпуск, женщина ко мне подходит и говорит, что эконом-класс в другой стороне. Это больно и тяжело", - цитирует Самба The Athletic.

36-летний Самба выступал за "Анжи" с 2012 по 2013 год. Позже футболист с 2013 по 2016 год выступал в "Динамо".

Экс-игрок ЦСКА Думбия поддержал движение "Жизни чёрных важны"

Лозунг "Жизни чернокожих важны" заменит фамилии на футболках игроков АПЛ в течение первых 12 игр

"Африканское сообщество уже натерпелось". Туре - о расизме


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Самба Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Орлов: Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет Кокорина в "Марселе"
"Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чёрный". Самба - о карьере в России 8
"Реал" обыграл "Эйбар" в юбилейном матче Зидана
Широков: для "Зенита" первое дерби - против "Спартака" 1
Николич - о матче с "Тамбовом": не сказать, что в восторге, но и не расстроен
АЕК Карреры поднялся на второе место в чемпионате Греции 3
Погребняк рассказал, когда вернется в общую группу "Урала"
"Реал" проводит 200-й матч под руководством Зидана
Силкин: "Динамо" поборется за право выступать в еврокубках 1
"Шальке" и "Байер" сыграли вничью
Силкин: победы над "Спартаком" всегда очень приятны 4
Экс-игрок ЦСКА Думбия поддержал движение "Жизни чёрных важны" 1
Орлов: cтратегическая задача "Зенита" - не проигрывать на выезде конкурентам, а дома - побеждать 4
Вратарь "Рубина" на правах аренды перейдет в "Велес"
Роман Широков: сейчас информация об интересе к Норманну со стороны "МЮ" неактуальна
Азар попал в стартовый состав на матч "Реала" против "Эйбара"
"Позитивные и приятные". Игрок "Локо" Рыбчинский - о тренировках Николича
Лучшее время нашей жизни. Два года назад стартовал российский чемпионат мира 1
"Шахтёру" осталось одержать одну победу, чтобы стать чемпионом Украины 3
Воспитанник "Спартака" стал игроком "Чайки"
Спортивный директор "Тамбова": делаем всё, чтобы выступать у себя дома
"Майнц" проиграл "Аугсбургу" в рамках 31-го тура чемпионата Германии
Данни может вернуться в "Зенит" 4
"Динамо" разгромило "Спартак" 20
Арендованный у "Ливерпуля" игрок был увезён в больницу по ходу матча Бундеслиги (фото)
Кержаков и Березуцкие подали документы на обучение на тренерскую категорию Pro 1
Молодёжная команда "Спартака" проверилась на коронавирус
Почеттино - о своем будущем: это вопрос на миллион долларов
"Атлетико" не сумел победить "Атлетик"
"Локомотив" победил "Тамбов" в первой игре при Николиче 1
Все новости