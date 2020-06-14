"Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чёрный". Самба - о карьере в России

"Меня как личность там защищало то, что я футболист. Но все равно было это чувство... То, как люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно. Я ничего в итоге не покупал. Не хотел отдавать деньги тем, кто смотрит на тебя так, как будто ты ничего не стоишь, потому что ты черный.
Прикрываемый расизм - это то, что ранит меня больше всего. Когда мы с семьей летим в отпуск, женщина ко мне подходит и говорит, что эконом-класс в другой стороне. Это больно и тяжело", - цитирует Самба The Athletic.
36-летний Самба выступал за "Анжи" с 2012 по 2013 год. Позже футболист с 2013 по 2016 год выступал в "Динамо".
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Фото: © ФК Динамо
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