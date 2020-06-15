Специалист не стал рассказывать, что произошло на самом деле.
"Да, у нас, у "Спартака", с ним были проблемы, сейчас он не в основе. Но что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты", - приводит слова Тедеско Sport24.
Напомним, 23-летний Гулиев в мае был переведен во вторую команду "Спартака". По данным СМИ, футболист нарушил дисциплину и тренерский штаб отстранил его от тренировок с основой.
В нынешнем сезоне на счету Гулиева 11 матчей в чемпионате России.\
Тедеско: пока не планируем возвращать Гулиева
Главный тренер московской команды Доменико Тедеско сообщил, что пока не планирует возвращать в первую команду полузащитника Аяза Гулиева.
Фото: © РИА Новости
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