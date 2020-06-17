Ранее 77-летний Загорулько рассказал о проблемах со здоровьем.
По словам Загорулько, который специализируется на подготовке прыгунов в высоту, Слуцкий написал ему, представился и попросил номер карты.
"Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: "хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем". С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду. Он сказал: "Евгений Петрович, ситуация такая. Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет — помогу еще". Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом", - цитирует Загорулько Спорт-экспресс.
49-летний Слуцкий тренирует "Рубин" с декабря 2019 года. Также специалист работал в "Олимпии", "Москве", "Крыльях Советов", ЦСКА, "Халл Сити", "Витессе" и сборной России.
Слуцкий оказал финансовую помощь заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Загорулько
Заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько рассказал, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оказал ему финансовую помощь.
Фото: ФК "Рубин"
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