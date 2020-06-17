Слуцкий оказал финансовую помощь заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Загорулько

Заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько рассказал, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оказал ему финансовую помощь.

Фото: ФК "Рубин"