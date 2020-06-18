Напомним, что после 22-х туров бело-голубые занимают шестую строчку чемпионата России.
- По силам ли нам догнать ЦСКА? Все в наших руках. Мы начинаем с "Краснодаром", ЦСКА – с "Зенитом". Потому у нас будет очная встреча. Теоретически уже за два тура можно свести отставание к нулю.
Но загадывать ничего не буду, - приводит "Советский спорт" слова игрока.
"Динамо" сыграет против "Краснодара" 21 июня. Начало игры в 20:00 мск.
Завтра чемпионат России по футболу будет возобновлён игрой "Крылья Советов" - "Ахмат".
Шунич: уже за два тура можно свести отставание от ЦСКА к нулю
Защитник "Динамо" Тони Шунич поделился ожиданиями от оставшейся части РПЛ.
Фото: GLP
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