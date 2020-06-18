Возвращение к жизни, но не для всех. РПЛ снова с нами

"Крылья Советов" – "Ахмат"
Пятница, 18:00. Матч ТВ
Пятница, 18:00. Матч ТВ
С первого после возобновления тура нас ждёт возня за выживание. Игорь Шалимов, подхвативший "Ахмат" в сентябре, гораздо более продуктивен на скандальные политические высказывания, чем на заработанные очки (в рамках РПЛ у него всего две победы во главе чеченской команды за уже 8 месяцев), а Миодраг Божович всем текущим сезоном показывает, что попадание при нём "Крыльев" в "стыки" по итогам прошлого футбольного года – совсем не случайность. Как Самара собирается справляться в оставшихся в восьми турах без главного спасателя первого круга Александра Соболева, подписавшего полноценный контракт со "Спартаком" – большая загадка.
Впрочем, благодаря РФС клубы могут не потерять прописку даже в случае сохранения своих непочётных мест: если два первых клуба ФНЛ не смогут пройти лицензирование (а "Химки" соваться в РПЛ, похоже, не собираются), приоритет будет отдан слабейшим представителям Премьер-Лиги.
"Ахмат" и "Крылья" известны своей дружбой, прославившей оба клуба и в особенности Леонида Слуцкого в 2009 году, но теперь вряд ли стоит ожидать хитроумных интриг – и Самаре, и Грозному сейчас не до помощи ближним. Стоит отметить, что волжане традиционно страдают после матчей с чеченской командой – именно "Ахмату" (тогда – "Тереку") "Крылья" проиграли единственный финал Кубка в своей истории, плюс в последний раз Самара вылетала из РПЛ именно после разгрома от команды из Грозного.
"Сочи" – "Ростов"
Пятница, 20:00. Матч ТВ
Пятница, 20:00. Матч ТВ
Сочинцы мощно провели весенний отрезок и вспорхнули на 12-е место, так что к матчу с "Ростовом" команда Федотова вполне могла подходить безбоязненно и с полной уверенностью в собственных силах. Но первый после возобновления тур "Сочи", похоже, пройдёт в удивительно странном формате.
Эту историю вы наверняка знаете – в команде Карпина шесть заражённых коронавируса игроков, "Ростов" дружно отправился на карантин. Дончане предложили перенести матч, однако подопечные Ротенберга не торопятся соглашаться на такое невыгодное предложение: команда хочет играть строго по расписанию.
Руководство российского футбола стремительно от ситуации открестилось, как и от одного из пунктов в регламенте. Карпин бабахнул мощным интервью, в котором отметил, что победитель конкурса "фейр-плэй года" в РПЛ уже определен, а генеральный директор "Сочи" Рубашко отметил, что клуб вынужден думать о своих интересах.
"Ростов" обречен на поражение: сочинцы против переноса, хотя им навстречу осенью пошли
Сразу несколько СМИ сообщили о том, что "Ростов" может отправить в Сочи игроков академии 2003 года рождения. Явно не такого возобновления ожидали болельщики ростовской команды, которая планировала погоняться за "Краснодаром" и "Локомотивом", что занимают места в зоне Лиги чемпионов.
Пока длилась пауза, Екатеринбург покинул один из самых мощных фланговых полузащитников чемпионата Николай Димитров (болгарин принял решение закончить с футболом), зато Парфёнов получил в усиление нового форварда – того самого Давида Караева, который не подошёл зимой ЦСКА (правда, помогать команде он будет только в следующем сезоне). Ещё не без скандала команду оставил защитник Меркулов – и перебрался он как раз в "Рубин".
Президент "Урала" - о Меркулове: дебил дебилом, человек недалёкий
Правда, как и в случае с Караевым, игрок сможет помочь своей новой команде только в следующем сезоне. Так что молниеносной футбольной мести на этот раз не получится точно.
Главное, чтобы матч всё-таки состоялся. На днях сообщалось о коронавирусе у полузащитника казанцев Александра Зуева. И даже несмотря на опровержения со стороны клуба, в связи с ситуацией в "Ростове" немного тревожно.
Для "Рубина", оставшегося без Кубка, этот матч намного важнее, а вот у Екатеринбурга ключевая игра будет на неделе – "Урал" проведёт отложенный матч четвертьфинала Кубка против "Шинника". Для команды Парфёнова это единственный реальный шанс попасть в Лигу Европы.
"Арсенал" – "Спартак"
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Новости, связанные с коронавирусом, не минули и встречи, которая пройдёт в Туле: ассистент арбитра игры Максим Гаврилин сдал положительный тест. Момент неприятный, но вряд ли существенный – рефери готовились к возобновлению сезона индивидуально, а заменить одного лайнсмена не такая большая проблема, как весь состав главной команды "Ростова".
Основные надежды "Спартака" лежат в области Кубка России, в котором красно-белые сыграют против "Зенита" в рамках полуфинала, но вряд ли команда решит расслабиться в оставшихся турах чемпионата. До пятого места, на котором нестабильный (судя по весне) ЦСКА, всего восемь очков. А там, почти вплотную - получивший серьёзные проблемы вместе с коронавирусом "Ростов". Так называемое распределение сил ещё можно было бы предположить, если бы на пути к кубковой путёвке в Лигу Европы не стоял грозный "Зенит", де-факто решивший все вопросы в лиге.
Тем более на кону судьба наверняка близкому Тедеско Томаса Цорна. По сообщениям СМИ, генеральный директор Народной команды может быть уволен, если "Спартак" не попадёт в еврокубки.
"Арсенал" на прошлой неделе победил в товарищеской встрече ЦСКА, однако внутри команды, похоже, не всё в порядке. Контракт с Игорем Черевченко был продлён лишь до фактического окончания сезона, при этом во время паузы всплывали слухи о том, что руководство планирует пригласить на пост наставника команды то экс-наставника "Анжи" Магомеда Адиева, то легенду "Локомотива" Юрия Сёмина. О том, как в Туле не умеют ценить тренеров, мы знаем ещё по ситуации с обидевшимся на позднее предложение контракта Божовичем.
ЦСКА – "Зенит"
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Суббота, 19:00. Матч ТВ
ЦСКА провалил весенний отрезок в чемпионате и вылетел из Кубка, исчерпывающе продемонстрировав, что за Лигу чемпионов отряд Гончаренко бороться в текущем сезоне не в состоянии. Свою роль сыграли не только традиционные проблемы тренера красно-синих (нестабильность команды на протяжении матча, уязвимость для контратак, беззубость в позиционных наступлениях), но и состояние лидеров – Чалова, Ахметова, Сигурдссона и Облякова.
После весны прошло порядочно времени, однако нет никаких оснований полагать, что команда Гончаренко опять не провалится после перерыва – паузы ЦСКА идут только во вред. Тем более так и не вернулся (и уже в любом случае не сможет сыграть в этом сезоне) в команду легендарный Вагнер Лав. Судя по тону инсайдеров, всё было окончательно решено, однако о переходе до сих пор не объявлено: сообщается, что стороны переговоров внезапно зашли в тупик.
Близкий к преждевременному чемпионству "Зенит", подписавший новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком, выглядит откровенным фаворитом в этой паре. При учёте того, насколько тяжело давались ЦСКА матчи против питерцев последние годы (исключение – домашняя победа 2:0 в прошлом сезоне), расклад выглядит так, что у красно-синих практически нет шансов.
А если и судейство окажется на том же уровне, что и в матче первого круга, то вообще никаких.
"Уфа" – "Тамбов"
Воскресенье, 15:00. Матч ТВ
Воскресенье, 15:00. Матч ТВ
Оба клуба неплохо пошумели во время коронавирусной паузы. Башкирский клуб внезапно стал близок к включению в мировую систему "Ред Булл", а ещё постелил новый газон на домашнем стадионе и прославился как самый проверяющийся на коронавирус клуб РПЛ. Конечно, не стоит забывать и про ежедневные посты Евсеева в социальных сетях – это отдельный вид башкирского искусства.
Реплики вокруг "Тамбова" и близко не были настолько же радужными несмотря на то, что с назначением осенью тренера Первушина на место Григоряна команда показывала симпатичный футбол и набирала достаточно очков, чтобы держаться подальше от зоны вылета. Всё дело в том, что клуб долгое время не знал, сможет ли он пройти лицензирование на следующий сезон – из-за допотопного тамбовского стадиона.
Сначала поползли слухи о том, что "Тамбов" может перебазироваться в Нижний Новгород, чтобы решить этот вопрос, потом эту информацию подтвердили представители клуба. В последнее время спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков начал гнуть в обратную сторону – рассказывал о желании остаться в родном городе. Вскоре стало известно, к чему это: на днях РПЛ объявила, что разрешит "Тамбову" скитаться по чужим аренам до 2021 года.
В рамках первого круга "Тамбов" разгромил "Уфу", и тогда уступившие по всем статьям игроки даже отказались от премиальных, заработанных в серии матчей до этого. Так что башкирцы наверняка захотят отомстить за упущенные осенью выплаты.
Тем более в наши непростые времена – эти деньги вполне могли пригодиться во время голодной коронавирусной поры – вопрос стоит особенно остро.
"Локомотив" – "Оренбург"
Воскресенье, 17:30. Матч ТВ
Воскресенье, 17:30. Матч ТВ
"Оренбург" остался без лидера Джордже Деспотовича, а ещё зачем-то сменил тренера Емельянова на ещё более неизвестного (к предыдущему мы хотя бы успели привыкнуть) Ильшата Айткулова. Похоже, что в клубе окончательно потеряли интерес к сохранению прописки в РПЛ. Тем более и предыдущие поступки руководства (критика, а потом и решение отпустить Федотова, добровольный перенос матча против "Сочи" и подозрительное поражение в нём) вызывали достаточно серьёзные вопросы.
Такой на первый взгляд удобный соперник подвернулся дебютирующему в рамках РПЛ Николичу, да ещё и на своём поле (болельщики, впрочем, на этот раз могут своим даже помешать). Со всех сторон идущий на втором месте "Локо" фаворит – хотя бы потому, что сербский специалист вряд ли успел провести в команде существенные изменения.
Получается, успешного исхода для сменщика Юрия Сёмина нет. Выиграл – выехал на багаже легендарного Палыча. Проиграл – успел развалить команду.
При этом неприятностей у Николича хватает вполне. Антон Миранчук получил травму и существенную часть подготовки пропустил, Алексей Миранчук также на какое-то время выпадал из обоймы. В команду отказался возвращаться Бенедикт Хёведес, а ещё сообщалось, что у Дмитрия Баринова коронавирус: правда, впоследствии представители "Локо" эту информацию опровергли.
Мурад Мусаев наконец-то получил необходимую тренерскую лицензию для работы в РПЛ, так что в матче против московской команды специалист впервые будет работать главным на полных основаниях. И как раз вовремя: впереди у "Краснодара" чрезвычайно важный отрезок – борьба за так желаемую Галицким вторую строчку.
Если "Краснодар" не сумеет завоевать прямую путёвку в Лигу чемпионов (ведь в квалификации может попасться ещё один "Олимпиакос") даже в борьбе со стрессовым "Локомотивом", переживающим крайне неладные времена, к теперь уже официально главному тренеру быков возникнут резонные вопросы.
У размотавшего "Спартак" в недавней товарищеский встрече "Динамо" свои, более скромные задачи. Команде необходимо навязывать борьбу ЦСКА и пострадавшему от коронавируса "Ростову" - или хотя бы сохранить шестую строчку (позади поджимают туляки). В случае победы в Кубке "Зенита" возможность сыграть в еврокубках будет предоставлена и шестой команде чемпионата.