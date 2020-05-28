Президент "Урала" - о Меркулове: дебил дебилом, человек недалёкий

Сегодня Меркулов в своем инстаграме опубликовал сцену из фильма "Гарри Поттер", в которой домовенок Добби объявляет о том, что он свободен.
"Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в "Инстаграме" отыграл сцену из "Гарри Поттера", где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалёкий. Не хочу про него говорить, ушёл и ушёл", - цитирует Иванова "Чемпионат".
26-летний футболист выступал за "Урал" с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах и сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Меркулов может продолжить карьеру в "Рубине".
"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.
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Фото: РИА Новости
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