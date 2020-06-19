- Можно ли было проводить сейчас этот матч? Напрашивалось перенести его на более поздний срок.
- Все это исходило не только из логики, но и из регламента. По регламенту его должны были перенести. Но у нас происходит то, что происходит. Все это можно сравнить с книгой под названием "Скотный двор".
Только теперь его перенесли в наш футбол. Одним можно все, другим - ничего. По гораздо менее серьезным причинам матч с "Оренбургом" у "Сочи" могли перенести, а по причинам, из-за которых множество людей болеет во все мире, перенести не могли. Как можно ставить "Ростов" в такое положение? Думаю, что помимо "Сочи" здесь еще надо предъявлять претензии РФС и РПЛ. То, что произошло, - это позор и мерзость.
- Может ли "Ростов" в сложившейся ситуации подать апелляцию на результат игры?
- Понимаете, когда удобно, кричат про спортивный принцип, когда не очень, все о нем забывают. Когда надо, все говорят про "фейр плей", но когда у тебя есть шанс в нечестной борьбе получить три очка, о "фейр плей" не думают.
Грязь все больше и больше заполняет наш футбол. Мне очень интересно посмотреть на ситуацию зеркально: никто ведь не застрахован от того, что и у какого-то лидера появятся такие же проблемы, как у "Ростова". Что тогда? Да и у "Сочи" теоретически тоже могут заболеть игроки. Они что, тоже выйдут играть 17-летними мальчишками?
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Андрей Червиченко - о матче "Сочи" - "Ростов": то, что произошло, - это позор и мерзость
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал разгромное поражение молодежи "Ростова" от "Сочи" в 23-м туре РПЛ.
Фото: sportbox
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