Ротенберг: наши футболисты играли очень корректно! Можно сказать, оберегали "Ростов"

Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал итоги матча с "Ростовом".
Фото: СЭ
- Наши футболисты играли очень корректно! Они практически гостей не касались, позволяли им делать многое на поле. Можно сказать, оберегали их. Эти молодые пацаны смогли сыграть на другом уровне. Это может стать прорывом для ростовчан, - цитирует Ротенберга СЭ.

Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Ростовчане играли воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом.

Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.


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Теги: Ротенберг Сочи Ростов
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