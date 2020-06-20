По его словам, он возмущен решением РФС и РПЛ не переносить матч на другую дату, из-за чего "Ростов" был вынужден играть воспитанниками.
"Надо встать на защиту футболистов "Ростова", отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав", — написал Жириновский в своем телеграм-канале.
Напомним, 17 мая стало известно, что у шести футболистов "Ростова" выявлен коронавирус. Клуб хотел перенести игру с "Сочи", но получил отказ.
Против "Сочи" играли футболисты 17-ти и 18-ти лет. Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.
Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что результат матча "Сочи" - "Ростов" нужно отменить.
Фото: ТАСС
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