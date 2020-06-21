В пятницу "Сочи" одержал победу над "Ростовом" со счетом 10:1. Средний возраст игроков донской команды составлял 17 лет. Шесть футболистов основного состава "Ростова" за пару дней до матча заразились коронавирусом и команда ушла на двухнедельный карантин.
Матч мог быть перенесен на июль, но "Сочи" отказался и хотел сыграть в запланированную дату.
После матча большинство специалистов и экспертов раскритиковали "Сочи".
"Эта грязь на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил "Ростов". Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса", - приводит слова Ротенберга ТАСС.
"Сочи" благодаря победе над "Ростовом" поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 38 очками остался на четвертой строчке.
"Сочи" в следующем туре сыграет в гостях с "Ахматом", "Ростов" - с тульским "Арсеналом".
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Ротенберг: мы не могли не забивать "Ростову" столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг высказался о матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: ТАСС
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