- В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС, - цитирует Смертина Чемпионат.
Встреча на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита", дубль оформил бразильский полузащитник петербургского клуба Малком.
Как сообщали СМИ, после второго гола Малкома болельщики с фан-сектора ЦСКА ухали в его адрес. Малком повернулся в сторону фан-сектора, но его успокоили партнеры, а форвард Сердар Азмун похлопал армейским болельщикам.
В РФС рассмотрят выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Малкома
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что "уханье" с фанатской трибуны ЦСКА в адрес нападающего "Зенита" Малкома будет рассмотрено.
Фото: СЭ
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